Ministerien präsentieren Richtlinien zur Seucheneindämmung im Alltag

Die Regierung hat konkrete Durchführungsrichtlinien der jeweiligen Ministerien zur Seucheneindämmung vorgelegt.Die amtierende Regierung betont die freiwillige Einhaltung der Eindämmungsregeln.Sechs Ministerien, einschließlich des Gesundheits- und des Arbeitsministeriums, präsentierten am Mittwoch Maßnahmen zur Infektionsvorbeugung im Alltag in einzelnen Gesellschaftsbereichen.Das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit empfahl den Betrieben, bei verdächtigen Symptomen den Urlaubsanspruch von Mitarbeitern und die Unterstützung für die Familienbetreuung aktiv zu gewährleisten. Damit soll ein Clusterausbruch verhindert werden.Im Rahmen eines Projekts zur finanziellen Soforthilfe für die Familienbetreuung werden bis zum 16. Dezember täglich 50.000 Won (38 Dollar) für maximal zehn Tage gezahlt, wenn man wegen einer Corona-Infektion eines Familienmitglieds Betreuungsurlaub in Anspruch nimmt.Das Bildungsministerium empfahl angesichts der Sommerferien privaten Nachhilfeinstituten, Fernunterricht anzubieten. Das Ressort forderte gründliche Maßnahmen zum Infektionsschutz, darunter den Verzicht auf Gruppenaktivitäten.