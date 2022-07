Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi in Seoul hat den dritten Handelstag in Folge zulegen können.Der Hauptindex rückte um 0,11 Prozent auf 2.415,53 Zähler vor.Noch immer würden die Anleger die Zinsentscheidung in den USA abwarten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Investoren im hiesigen Markt schienen auf Ergebnisse der Fed-Sitzung zu warten, wurde Yang Hye-jeong von DS Investment & Securities von Yonhap zitiert.