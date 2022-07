Präsident Yoon setzt Ausschuss für nationale Eintracht in Betrieb

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol hat einen Ausschuss für nationale Eintracht in Betrieb gesetzt.Yoon war bei der konstituierenden Sitzung am Mittwoch selbst anwesend.Die Leitung übernimmt der frühere Oppositionsführer Kim Han-gil. Das Gremium umfasst 24 Mitglieder, darunter frühere Abgeordnete, Professoren, Künstler und Prominente.Das Präsidialamt beschreibt die Ausschussmitglieder als Symbolfiguren der nationalen Eintracht, die über Expertise und Erfahrung in strittigen Angelegenheiten verfügten.Weiter hieß es, das dem Präsidialamt direkt unterstellte Gremium spiegele die Überzeugung wider, dass die nationale Eintracht der wichtigste Wert für die Handhabung der Staatsangelegenheiten sei. Auch unterstreiche Yoon damit seinen Willen für soziale Integrität.Das Gremium wird sich mit vier Gebieten befassen: Planung, Politik und regionale Fragen, Wirtschaft sowie Gesellschaft und Kultur.Sonderausschüsse sollen sich mit dringenden Angelegenheiten befassen, die im zweiten Halbjahr Nachwirkungen entfalten könnten. Ziel der Gremiumsarbeit sei die Ausarbeitung von umsetzbaren und konkreten Plänen für die Konfliktlösung, hieß es weiter.