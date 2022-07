Nordkoreas Machthaber droht Südkorea mit Auslöschung

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat Südkorea mit einer Auslöschung gedroht.Sollten Regierung und Militär in Südkorea einen "gefährlichen Versuch" unternehmen, würden sie ausgelöscht, wurde Kim am Donnerstag von den staatlichen Medien des Landes zitiert.Entsprechende Bemerkungen habe Kim am Mittwoch zum 69. Jahrestag der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens im Koreakrieg (1950-53) gemacht.Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol hatte zuletzt angesichts nordkoreanischer Provokationen einen harten Kurs gegenüber dem Nachbarn verfolgt. Yoon sorgte zum Beispiel dafür, dass der Aufbau des Kill Chain-System für einen Präventivschlag vorangetrieben wird.Sollten das südkoreanische Regime und die Gangster beim Militär daran denken, es mit Nordkorea militärisch aufzunehmen und glauben, auf der Grundlage bestimmter militärischer Mittel und Methoden das Land neutralisieren oder Teile der Streitkräfte präventiv zerstören zu können, so hätten sie sich geirrt, gab die staatliche Nachrichtenagentur KCNA den Machthaber wieder.Sein Regime sei auf jeden militärischen Konflikt mit den USA vollständig vorbereitet, habe Kim weiter gesagt.