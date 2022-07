Zwei koreanische Filme werden bei Filmfestival in Kanada ausgezeichnet

Photo : YONHAP News

Zwei koreanische Filme sind beim Fantasia International Film Festival in Kanada ausgezeichnet worden.Wie ihre Filmverleihe am Mittwoch bekannt gaben, habe July Jung mit „Next Sohee“ den Regiepreis gewonnen. „Special Delivery” von Regisseur Park Dae-min habe eine besondere Erwähnung der Jury erhalten.„Next Sohee“ war bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes im Mai als Abschlussfilm bei der internationalen Kritikerwoche aufgeführt worden. Der Film wurde in die Wettbewerbskategorie beim Amsterdam Filmfestival im August eingeladen.