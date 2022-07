Finanzminister sieht nur begrenzten Einfluss von Fed-Entscheid auf Südkorea

Photo : YONHAP News

Finanzminister Choo Kyung-ho rechnet nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank nur mit einem begrenzten Einfluss auf den südkoreanischen Finanzmarkt.Diese Einschätzung präsentierte der Minister bei einem Treffen mit Zentralbank-Gouverneur Rhee Chang-yong und den Leitern der Regulierungsbehörden.Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch ihren Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Damit liegt die Zinsspanne in den USA bei 2,25 bis 2,5 Prozent. Das ist höher als der Schlüsselzins in Südkorea, der 2,25 Prozent beträgt.Laut Minister Choo habe der Zinsschritt im Allgemeinen den Markterwartungen entsprochen. Die Finanzmärkte hätten auf die Entscheidung ruhig reagiert, auch für den südkoreanischen Markt werde lediglich ein geringer Einfluss erwartet.Bedenken, dass ein höheres Zinsniveau in den USA einen Kapitalabfluss aus Südkorea begünstigen werde, zerstreute der Minister bei dem Treffen.In früheren Fällen einer Zinswende seien Ausländer Nettokäufer südkoreanischer Aktien gewesen. Südkoreas Fundamentaldaten und die angemessene Reaktion auf weltweite Wirtschaftsprobleme hätten einen größeren Einfluss auf Kapitalbewegungen, begründete der Finanzminister seine Einschätzung.