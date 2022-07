KAI wird 48 leichte Kampfflugzeuge an Polen liefern

Photo : YONHAP News

Koreanische leichte Kampfflugzeuge werden nach Polen exportiert.Der südkoreanische Flugzeughersteller Korea Aerospace Industries (KAI) gab bekannt, dass er mit Polen einen drei Milliarden Dollar schweren Rahmenvertrag über die Lieferung von 48 leichten Kampfjets vom Typ FA-50 unterzeichnet habe.Der Rahmenvertrag entspricht der Vorstufe eines formellen Vertrags. Es ist das erste Mal, dass koreanische Flugzeuge nach Europa exportiert werden. Zudem handelt es sich um das bisher größte Exportgeschäft dieser Art.KAI teilte auch mit, es strebe an, ein Zentrum für die Flugzeuginstandhaltung in Polen und eine internationale Schule für die Pilotenausbildung zu gründen.Die polnische Regierung gab am Mittwoch bekannt, mit Südkorea Kaufverträge über K2-Kampfpanzer, K9-Panzerhaubitzen und FA-50-Kampfflugzeuge abzuschließen.Polen plant nach eigenen Angaben, zunächst 180 K2-Panzer zu kaufen und sich in der zweiten Phase mindestens 800 auf dessen Grundlage auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnittene K2PL-Panzer durch die Produktion vor Ort zu sichern.Das europäische Land will zudem zunächst 48 K9-Panzerhaubitzen beschaffen und einen Teil davon noch in diesem Jahr der Ukraine zur Verfügung stellen. Ab 2024 würden über 600 K9-Panzerhaubitzen erworben.