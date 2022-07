Politik Stapellauf von Südkoreas neuem Aegis-Zerstörer

Südkorea hat heute den Stapellauf seines ersten Aegis-Zerstörers der nächsten Generation gefeiert.



Die Behörde für Wehrbeschaffung DAPA und die Marine veranstalteten auf der Werft von Hyundai Heavy Industries in Ulsan eine Zeremonie für den Stapellauf des Aegis-Zerstörers Jeongjo der Große, benannt nach dem 22. König der Joseon-Dynastie.



Laut DAPA ist das Schiff mit dem neuesten Aegis-Kampfsystem ausgestattet. Daher sei das Schiff in der Lage, ballistische Raketen nicht nur zu detektieren und verfolgen, sondern auch abzufangen.



Der Zerstörer werde noch mit ballistischen Schiff-Boden-Lenkflugkörpern und Schiff-Luft-Lenkflugkörpern mit großer Reichweite ausgestattet. Dadurch werde das Schiff die Fähigkeit haben, wichtige strategische Ziele in großer Entfernung zu treffen und ballistische Raketen abzufangen, hieß es.



Der Zerstörer Jeongjo der Große wird nach einer Probezeit Ende 2024 der Marine übergeben.