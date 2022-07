Präsident Yoon fordert Maßnahmen zur Bekämpfung von Illegalitäten im Zusammenhang mit Leerverkauf

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die zuständigen Institutionen wie Finanzbehörden und Staatsanwaltschaft angewiesen, Maßnahmen zur Ausrottung illegaler Handlungen im Zusammenhang mit Leerverkäufen auszuarbeiten.Wie das Präsidialamt am Donnerstag mitteilte, habe Yoon am Mittwoch eine entsprechende Anweisung erteilt.Yoon habe auf die wachsende Besorgnis von Anlegern über illegale Leerverkäufe am Kapitalmarkt und Handlungen zur Marktstörung mit diesem Mittel hingewiesen. In dieser Situation könne der koreanische Aktienmarkt nicht das Vertrauen von Anlegern gewinnen, habe er gesagt.Ein Leerverkauf an der Börse bedeutet den Verkauf von Aktien, die der Verkäufer zum Zeitpunkt der Verkaufsvereinbarung nicht besitzt, sondern geliehen hat. Ein Gewinn kann erzielt werden, wenn der Kurs fällt. Daher führen einige private Anleger den Kursverfall auf Leerverkäufe zurück.Angesichts des Kursrückgangs an der Börse im laufenden Jahr verlangen einige Kleinaktionäre, darunter der Koreanische Verein von Aktieninvestoren, Leerverkäufe zu verbieten.