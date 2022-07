US-Außenstaatssekretärin führt Gespräche mit hohen Beamten des Außenministeriums in Seoul

Photo : YONHAP News

Die Staatssekretärin des US-Außenministeriums für politische Angelegenheiten, Victoria Nuland, hat mit mehreren hochrangigen Beamten des südkoreanischen Außenministeriums über die Nordkorea-Frage gesprochen.Nuland kam am Mittwoch in Seoul mit Außenminister Park Jin und dem Ersten Vizeaußenminister Cho Hyun-dong zusammen. Sie traf auch den Sonderbeauftragten für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, Kim Gunn.Laut dem Außenministerium in Seoul sprachen Nuland und Cho über Angelegenheiten von gegenseitigem Interesse, daunter die Beziehungen zwischen Südkorea und den USA, Themen betreffend Nordkorea und dessen Nuklearprogramm sowie regionale und globale Angelegenheiten.Beide Seiten verständigten sich darauf, für eine flexible und offene Diplomatie gegenüber Nordkorea enger zu kooperieren. Sie würden im Falle einer Provokation Nordkoreas im Schulterschluss mit der internationalen Gemeinschaft strikt vorgehen, aber zugleich die Tür für den Dialog mit Nordkorea offen halten.Vereinbart wurde auch, die bilaterale Gruppe für erweiterte Abschreckunggstrategie und Beratung (EDSCG) bald zusammentreten zu lassen, so wie beim Gipfel im Mai vereinbart worden war.Bei dem Treffen mit Kim Gunn wurde eine Roadmap für die Nordkorea-Politik besprochen, die die südkoreanische Regierung ausarbeitet.Die Regierung arbeitet derzeit an einem Plan für die wirtschaftliche Unterstützung und die Beseitigung der Sicherheitssorgen im Falle der Denuklearisierung Nordkoreas. Hierfür sind Konsultationen mit Ländern wie den USA unerlässlich, daher setzt die Regierung die Kommunikation mit einzelnen Ländern fort.