Größte Wasserstoffproduktionsanlage in Südkorea fertiggestellt

Photo : YONHAP News

In Pyeongtaek in der Provinz Gyeonggi ist am Mittwoch die Fertigstellung einer Wasserstoffproduktionsanlage gefeiert worden.Für den Bau der Anlage zur Produktion von Wasserstoff, mit dem die Hauptstadtregion versorgt wird, wurden insgesamt 23 Milliarden Won (knapp 18 Millionen Dollar) eingesetzt.Dort wird aus Erdgas aus dem LNG-Terminal in Pyeongtaek mittels der Pyrolyse Wasserstoff erzeugt. Ab dem kommenden Monat sollen bis zu sieben Tonnen Wasserstoff am Tag produziert werden.Die Menge reicht aus, um täglich 1.200 Wasserstoffautos vollzutanken. Die Anlage ist somit die größte Wasserstoffproduktionsanlage des Landes.Derzeit sind in der Hauptstadtregion 33 Wasserstofftankstellen in Betrieb. In der Regel wird Wasserstoff aus weit entfernten Regionen wie Ulsan und Yeosu geliefert.