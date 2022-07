Kospi in Seoul kann erneut zulegen

Photo : YONHAP News

Der Leitindex in Seoul hat am Donnerstag zulegen können.Der Kospi rückte um 0,82 Prozent auf 2.435,27 Zähler vor.In den USA hatten am Mittwoch die Börsen deutlich zulegen können, nachdem die Fed den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte angehoben hatte.Fed-Chef Powell habe sich zuversichtlich zur wirtschaftlichen Situation geäußert und auf die Notwendigkeit eines langsameren Zinserhöhungstempos hingewiesen. Dies habe die Stimmung unter den Anlegern verbessert, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.