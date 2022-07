Südkorea äußert großes Bedauern über Drohungen durch Nordkoreas Machthaber

Photo : YONHAP News

Südkorea hat großes Bedauern über die Drohungen durch Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un geäußert.Die Sprecherin des Präsidialamtes Kang In-sun veröffentlichte am Donnerstag die Reaktion auf Kims scharfe Warnung vom Mittwoch, der auch den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol direkt beim Namen genannt hatte.Südkoreas Verteidigungskräfte seien vorbereitet, um jegliche Provokation durch den Norden zu beantworten und auf der Grundlage des festen Bündnisses mit den USA für den Schutz der Sicherheit und der Bevölkerung des Landes einzutreten.Südkoreas Regierung rate Pjöngjang dringend, so wie bereits mehrmals deutlich gemacht, zum Dialog über eine pragmatische Denuklearisierung und Friedensschaffung zurückzukehren.Staatliche Medien hatten zuvor am Donnerstag aus Kims Rede zum Jahrestag der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens im Koreakrieg (1950-53) zitiert, der in Nordkorea als Tag des Sieges gefeiert wird. Kim habe demnach damit gedroht, die Yoon Suk Yeol-Regierung und das Militär auszulöschen, sollten diese einen gegen Nordkorea gerichteten gefährlichen Versuch unternehmen.Es war das erste Mal seit Yoons Amtsantritt im Mai, dass der nordkoreanische Machthaber dessen Namen im Zusammenhang mit einschüchternden Bemerkungen nannte.