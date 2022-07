Präsident Yoon und indonesischer Kollege Widodo vereinbaren Zusammenarbeit bei Lieferketten

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und sein indonesischer Amtskollege Joko Widodo haben sich auf eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder verständigt.Bei ihrem Treffen in Seoul am Donnerstag vereinbarten sie, bei Lieferketten und im Bereich der Sicherheit in der Wirtschaft enger zu kooperieren.Auf der gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an die Unterredung hieß es außerdem, dass beide Staaten Frieden und gemeinsamen Wohlstand in der indopazifischen Region als gemeinsame Ziele hätten.Demnach solle die strategische Kooperation im Gleichklang mit Veränderungen in den internationalen Angelegenheiten verstärkt werden, erläuterte Yoon.Auch hätten sich beide Seiten auf die Schaffung einer strategischen Allianz in hochmodernen Industrien wie Elektroautos und Batterien verständigt. Dies solle durch eine engere Zusammenarbeit im Bereich der Wirtschaftssicherheit erfolgen, darunter durch eine Stabilisierung der Lieferketten für Schlüsselmineralien.Darüber hinaus wollen beide Staaten bei Bauprojekten für Indonesiens Projekt der Hauptstadtverlegung zusammenarbeiten. Ein Vorvertrag zum Bausektor wurde dementsprechend geändert.Eine Einigung zu ausstehenden Zahlungen Indonesiens für die gemeinsame Entwicklung eines Kampfjets konnte hingegen nicht erzielt werden.Yoon bekräftigte aber, dass Südkorea gewillt sei, bis zum Abschluss des Projekts eng mit Indonesien zusammenzuarbeiten. In der Presseerklärung der indonesischen Seite wurde das Thema hingegen ausgespart.