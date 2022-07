Konsum im Juni rückläufig, Industrieproduktion gestiegen

Photo : YONHAP News

Im vergangenen Monat ist die Industrieproduktion in Südkorea gestiegen, der Konsum ist jedoch geschrumpft.Nach Angaben des Statistikamtes am Freitag stieg die gesamte Industrieproduktion im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent.Der Konsum ging demgegenüber aufgrund der geschrumpften Einzelhandelsumsätze um 0,9 Prozent zurück. Damit ging es seit Februar den vierten Monat in Folge abwärts.Bei langlebigen Gütern, darunter PKW, wurde ein Absatzrückgang von 2,3 Prozent im Vormonatsvergleich verbucht. Bei mittellebigen Gütern wurde ein Rückgang von 0,9 Prozent verzeichnet.Der Cyclical Component of Coincident Index, ein Indikator für die aktuelle Konjunkturlage, kletterte gegenüber dem Vormonat um 0,2 Punkte auf 102,4.Der Cyclical Component of Leading Index, ein Indikator für die künftige Konjunkturentwicklung, stand unverändert bei 99,4.