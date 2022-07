US-Außenministerium: Nordkorea wäre über dieselbe Botschaft der USA nicht überrascht

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat auf Nordkoreas Drohung mit einer Auslöschung von Südkoreas Regierung und Militär reagiert.Nordkorea wäre nicht überrascht, würden die USA dieselbe Drohung aussprechen, sagte Ministeriumssprecher Ned Price am Donnerstag.Auch unterschieden sich die Bemerkungen nicht deutlich von dem, was die USA von Nordkorea in den letzten Monaten und Jahren gehört hätten. Washington wolle auf solche Kommentare nicht antworten.Der Sprecher unterstrich noch einmal das feste Bündnis mit Südkorea und Japan. Gleichzeitig blieben die USA aber für einen Dialog mit Pjöngjang offen.Sollten Regierung und Militär in Südkorea einen "gefährlichen Versuch" unternehmen, würden sie ausgelöscht, wurde Kim am Donnerstag von den staatlichen Medien des Landes zitiert.Sein Regime sei auf jeden militärischen Konflikt mit den USA vollständig vorbereitet, sagte Kim demnach weiter.