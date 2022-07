Nordkoreas Machthaber besucht Chinesisch-koreanischen Freundschaftsturm

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat anlässlich des 69. Jahrestags des Waffenstillstands im Koreakrieg am Chinesisch-nordkoreanischen Freundschaftsturm einen Blumenkranz niedergelegt.Damit demonstrierte Kim anlässlich des Jahrestags, den Nordkorea als Tag des Sieges feiert, die Freundschaft zwischen beiden Ländern.Die nordkoreanische Staatszeitung „Rodong Sinmun“ schrieb am Freitag, dass Kim am Donnerstag den Freundschaftsturm in Pjöngjang aufgesucht habe.Kim sagte, die Freundschaft zwischen Nordkorea und China sei mit Blut geschlossen und inmitten aller großen Schwierigkeiten der Geschichte weiter gefestigt worden. Die Freundschaft würde zusammen mit dem konstanten Fortschritt der sozialistischen Großtat von Generation zu Generation fortgeführt und entwickelt werden.Es war Kims dritter Besuch am Freundschaftsturm nach einem Besuch anlässlich des Nordkorea-Besuchs von Chinas Staatspräsident Xi Jinping im Juni 2019 und einem weiteren im vergangenen Jahr.