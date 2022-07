US-Beamtin: Nordkorea beschafft sich Finanzmittel für Raketenprogramm zu einem Drittel mit Cyberaktivitäten

Photo : YONHAP News

Laut einer Beamtin des Nationalen Sicherheitsrats der USA beschafft sich Nordkorea durch Cyberaktivitäten bis zu einem Drittel der Finanzmittel für sein Raketenprogramm.Entsprechendes sagte Anne Neuberger, stellvertretende nationale Sicherheitsberaterin für Cyber- und neue Technologien, bei einem von der Denkfabrik Center for a New American Security veranstalteten Seminar am Donnerstag (Ortszeit).Angesichts der Tatsache, dass der Cyberraum eine so wichtige Einkommensquelle sei, sei dies eine Angelegenheit, die man angehen müsse, betonte sie.Neuberger sagte weiter, dies sei eine wichtige Angelegenheit, egal ob es sich um Angriffe auf Kryptowährungsbörsen oder den Einsatz von Arbeitskräften der Informationstechnologie in verschiedenen Ländern handele. Deshalb habe man verschiedene Maßnahmen kreativer Art getroffen und plane, viel mehr zu tun, um es für Nordkorea riskanter und schwieriger zu machen, an Geld zu kommen.Das Weiße Haus gab unterdessen bekannt, dass Neuberger vom 25. bis 27. Juli nach Südkorea gereist sei, um die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den USA in Cyber-bezogenen Fragen zu vertiefen.