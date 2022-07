Südkorea meldet 85.320 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind den zweiten Tag in Folge weniger als 90.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag wurden bis Mitternacht 85.320 Neuansteckungen bestätigt.Es wurden 84.881 lokal übertragene und 439 eingeschleppte Fälle erfasst. Die Zahl der eingeschleppten Neuinfektionen entspricht dem zweithöchsten Stand seit dem Ausbruch der Pandemie.In letzter Zeit ist die Zahl der Corona-Infektionen zwar wieder steigend. Der Anstieg verlangsamte sich jedoch, damit auch das sogenannte „Doubling“-Phänomen. Gemeint ist, dass sich die Zahl der Neuinfektionen verglichen mit der Vorwoche verdoppelt.Daher erwarten einige, dass der Höhepunkt der neuen Corona-Welle im Sommer früher als erwartet erreicht werden könnte und das Ausmaß geringer sein könnte als zunächst angenommen.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, kletterte um 38 auf 234. Somit wurde der höchste Stand seit dem 26. Mai verbucht.Im Zusammenhang mit dem Virus wurden 35 neue Todesfälle gemeldet, damit so viele wie seit dem 28. Mai nicht.Mit Stand 0 Uhr heute kurieren sich 447.211 Infizierte zu Hause aus.