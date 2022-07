Südkorea ernennt neue Botschafterin für Menschrechenrechte in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Lee Shin-hwa, Professorin an der Korea Universität, ist zur neuen Botschafterin für internationale Kooperation für Menschenrechte in Nordkorea ernannt worden.Lee bekam am Donnerstag von Außenminister Park Jin die von Präsident Yoon Suk Yeol verliehene Ernennungsurkunde überreicht.Die Botschafterin wird sich für ein Jahr mit der Zusammenarbeit mit ausländischen Regierungen, internationalen Organisationen und Bürgerorganisationen in Bezug auf die Menschenrechte und die humanitäre Situation in Nordkorea befassen.Das im Jahr 2016 in Kraft getretene nordkoreanische Menschenrechtsgesetz in Südkorea sieht vor, dass die Regierung für die internationale Kooperation zur Verbesserung der Menschenrechtslage in Nordkorea einen Botschafter ernennen kann.Im September 2016 war Lee Jung-hoon, Professor an der Yonsei Universität, zum ersten Botschafter für Menschenrechte in Nordkorea ernannt worden. Nach Ablauf seiner einjährigen Amtszeit blieb der Posten vakant.