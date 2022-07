Umfrage: Zustimmung für Präsident Yoon fällt erstmals unter 30 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Zustimmung zur Arbeit von Präsident Yoon Suk Yeol ist zum ersten Mal nach dem Amtsantritt im Mai unter 30 Prozent gefallen.Das ergab eine Umfrage, die Gallup Korea von Dienstag bis Donnerstag landesweit bei 1.000 Menschen ab 18 Jahren durchführte.Laut dem heute veröffentlichten Ergebnis antworteten 28 Prozent der Befragten, dass Yoon seine Arbeit gut mache. 62 Prozent sprachen dagegen von einer schlechten Amtsführung.Der Anteil der Befragten, die Yoons Amtsführung positiv bewerten, ist nach 53 Prozent in der zweiten Juniwoche über einen Monat lang zurückgegangen.Von den Befragten, die Yoons Leistung als Präsident negativ bewerteten, nannten 21 Prozent als Grund Personalangelegenheiten. Acht Prozent verwiesen auf den Mangel an Erfahrung und Eignung sowie Unfähigkeit. Acht Prozent sagten, dass Yoon sich nicht um die Wirtschaft und die Lebensgrundlagen der Bürger kümmere. Weitere acht Prozent begründeten ihre Unzufriedenheit damit, dass er selbstherrlich und einseitig agiere.Laut Umfragen war die Zustimmung für die ehemalige Präsidentin Park Geun-hye in der vierten Januarwoche 2015, zwei Jahre nach dem Amtsantritt, zum ersten Mal unter die 30-Prozent-Marke gesunken. Im Falle des früheren Präsidenten Moon Jae-in war in der fünften Aprilwoche 2021, ein Jahr vor dem Ablauf der Amtszeit, erstmals die Schwelle unterschritten worden.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozent.