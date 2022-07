Präsident Yoon leitet Regierungssitzung zu Covid-19

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat heute im Vorfeld seines Urlaubs in der kommenden Woche eine Sitzung des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen zu Covid-19 geleitet.Yoon sagte bei dem Treffen, dass sich die neue Corona-Welle schneller als erwartet ausbreite.Er teilte die Absicht mit, am aktuellen Kurs der Rückkehr in die Normalität festzuhalten. Zugleich präsentierte er das Ziel, die Zahl der kritischen und schweren Fälle sowie der Todesfälle zu minimieren.Hierfür sei eine „wissenschaftliche Seucheneindämmung“ unerlässlich, sagte Yoon. Er beschloss, den Vorsitzenden des jüngst gegründeten Expertenbeirats zur Krisenreaktion wegen Infektionskrankheiten zum Chef einer Zentrale zur Reaktion auf Covid-19 zu ernennen.Yoon versprach, dass größtmögliche Bemühungen um eine gezielte, präzise Seuchenbekämpfung unternommen würden, damit nach einer objektiven und wissenschaftlichen Situationseinschätzung in unbedingt nötigen Bereichen Maßnahmen im notwendigen Ausmaß getroffen würden.Yoon forderte die zuständigen Behörden auf, Maßnahmen auszuarbeiten, um mögliche Unbequemlichkeiten der Bürger aufgrund des Mangels an Teststationen und der Testkosten zu verhindern.Yoon besuchte anschließend eine Polizeiwache und nahm die Lage der öffentlichen Sicherheit und Ordnung unter die Lupe. Er ermutigte die Polizisten vor Ort.