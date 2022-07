Nationales Gemeinsames Ermittlungsteam gegen Voice Phishing nimmt Arbeit auf

Ein gemeinsames Ermittlungsteam der Regierung zur Ausrottung von Verbrechen mit Voice Phishing (Vishing) ist gegründet worden.



Das Ermittlungsteam feierte am Freitag bei der Bezirksstaatsanwaltschaft Seoul Ost seinen Start und nahm seine Arbeit auf.



Lee Won-seok, der kommissarische Generalstaatsanwalt, verurteilte Voice Phishing als bösartige Kriminalität, die Opfer im schlimmsten Fall in den Selbstmord treibe. Er betonte den Willen, Vishing-Organisationen auszurotten und die Erträge aus solchen Verbrechen einzuziehen.



Unterdessen wurde beschlossen, die Meldezentren für Vishing-Schäden an einem Ort zusammenzuführen. Sollte der Notruf 112 gewählt werden, wird der Anruf an das integrierte Melde- und Reaktionszentrum weitergeleitet, damit ein solcher Fall gemeldet und Geldabbuchungen vom betroffenen Konto umgehend gestoppt werden können.