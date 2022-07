Kospi in Seoul rückt fünften Handelstag in Folge vor

Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index in Seoul hat den fünften Handelstag in Folge vorrücken können.Der Kospi gewann 0,67 Prozent auf 2.451,5 Zähler hinzu.Grund für den Anstieg sei die Hoffnung der Anleger gewesen, dass das Minuswachstum der US-Wirtschaft zu weniger aggressiven Zinsschritten der US-Notenbank führen könnte, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die US-Wirtschaft sei im zweiten Quartal geschrumpft, doch am Finanzmarkt werde dies als Zeichen dafür gewertet, dass die Fed ihren restriktiven Kurs lockern könnte. Auch Kursgewinne von Schwergewichten in den USA wie Apple und Amazon hätten sich auf den Anstieg des Kospi ausgewirkt, wurde Park Gwang-nam von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.