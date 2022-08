Kweon Seong-dong tritt als kommissarischer Vorsitzender der Regierungspartei zurück

Photo : YONHAP News

In der Regierungspartei ist Kweon Song-dong als kommissarischer Vorsitzender zurückgetreten.Zuvor hatten drei Abgeordnete den Vorstand der Partei Macht des Volkes (PPP) verlassen und Reformen verlangt.Kweon verkündete seinen Rücktritt am Sonntag in sozialen Medien. Die Partei stehe vor einer schweren Krise und er übernehme die Verantwortung dafür, dass die Partei den Erwartungen der Öffentlichkeit nicht entsprochen habe.Er versprach außerdem, keine Bemühungen auszulassen, damit die Partei bald von einem Notfallkomitee geleitet werden kann.Kweon, der auch Fraktionschef ist, hatte vor drei Wochen die Leitung der Partei übergangsweise übernommen. Der Vorsitzende Lee Jun-seok war für sechs Monate suspendiert worden.Wenige Stunden vor Kweons Rücktritt als Interimsvorsitzender hatte Cho Su-jin ihren Rückzug aus dem Vorstand bekannt gegeben. Sie forderte eine vollständige Erneuerung von Partei, Regierung und Präsidialamt.Zwei Tage davor hatte bereits die Abgeordnete Bae Hyun-jin ihren Vorstandsposten niedergelegt.Kurz nach Kweons Rücktritt schmiss auch der Abgeordnete Yoon Young-seok das Handtuch.