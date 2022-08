Taifun Songda sorgt für heftige Regenfälle in Südkorea

Photo : YONHAP News

Der Taifun Songda sorgt in Südkorea für heftige Regenfälle.Unterdessen nehme mit Trases ein weiterer Taifun Kurs auf die Insel Jeju im Süden, teilte das koreanische Wetteramt am Montag mit.Auch Trases, der sechste Taifun dieser Saison, soll sich am Morgen zwar auf das Niveau eines tropischen Tiefdruckgebiets abschwächen. Jedoch wird der Taifun am Montag und Dienstag für viel Regen im ganzen Land sorgen.In der Hauptstadtregion sollen bis Dienstag 30 bis 100 Millimeter Regen niedergehen, ebenso im Westen der Gangwon-Provinz, in der Chungcheong-Provinz, den Südküstengebieten, am Jiri-Berg und auf der Insel Jeju. In anderen Gebieten des Landes werden nach Angaben des Wetteramtes 60 Millimeter erwartet.An der Südküste wird ortsweise kräftiger Wind mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 15 Metern pro Sekunde erwartet.Das Wetteramt rät Urlaubern zu besonderer Vorsicht. Besonders in den Höhenlagen, beispielsweise am Jiri-Berg, sollten die Menschen vorsichtig sein. Zudem sollten sie auf Jeju und in der Provinz Süd-Jeolla Abstand zur Küste halten, da der Wirbelsturm für hohe Wellen sorgen werde.