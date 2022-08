Präsident Yoon tritt Sommerurlaub an

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Montag seinen ersten Sommerurlaub nach dem Amtsantritt angetreten.Ein Beamter des Präsidialamtes teilte mit, dass sich Präsident Yoon während des Sommerurlaubs vom 1. bis 5. August auch über die künftige Staatspolitik Gedanken machen werde.Er habe seit dem Amtsantritt sehr viele Termine absolviert. Der Urlaub werde eine gute Gelegenheit zum Auftanken sein. Er werde zwei bis drei Tage in verschiedene Regionen reisen, hieß es.Das Präsidialamt gab nicht bekannt, wo Yoon seinen Urlaub verbringen wird. Als möglicher Urlaubsort wird Jeo-do, eine Insel in Geoje in der Provinz Süd-Gyeongsang, gehandelt. Dort hatten auch frühere Präsidenten gerne ihren Urlaub verbracht.Voraussichtlich wird Yoon die Zeit nach dem Amtsantritt im Mai Revue passieren lassen und über die Gründe nachdenken, warum sein Beliebtheitswert zuletzt unter 30 Prozent fiel.Auch verschiedene in Kürze anstehende Angelegenheiten dürften ihn beschäftigen, darunter die wirtschaftliche Lage und wie diese von den Bürgern im Alltag empfunden wird, Begnadigungen und seine Rede zum Unabhängigkeitstag.