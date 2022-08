Südkorea, USA und Japan beginnen heute Übung zur Detektion und Verfolgung nordkoreanischer Raketen

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan halten ab heute eine gemeinsame Übung zur Detektion und Verfolgung ballistischer Raketen Nordkoreas ab.Laut dem südkoreanischen Militär wird „Pacific Dragon“, eine Übung zur Detektion und Verfolgung ballistischer Raketen, vom 1. bis 14. August im Meer vor Hawaii vom Kommando der Pazifikflotte der USA veranstaltet.Die Übung dient dazu, in Vorbereitung auf Nordkoreas Provokationen mit Raketen die Fähigkeit zur Erkennung ballistischer Raketenziele zu verbessern und Informationen darüber auszutauschen. An der Übung nehmen neben den drei Staaten auch Australien und Kanada teil.Für die Übung wird Südkorea den Aegis-Zerstörer Sejong der Große, der derzeit am multinationalen Militärmanöver Rim of the Pacific RIMPAC teilnimmt, einsetzen.Die südkoreanische Marine hat bisher am Rande des Manövers RIMPAC, das alle zwei Jahre stattfindet, mit den USA und Japan eine gemeinsame Übung zur Erkennung und Verfolgung ballistischer Raketen abgehalten.