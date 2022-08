Südkorea und USA wollen Manöver größeren Umfangs durchführen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA wollen im Sommer ein Manöver im größeren Umfang durchführen.Dabei sollen Kriegsschauplätze gemäß dem Szenario eines umfassenden Kriegs simuliert werden, hätten die Verteidigungsminister Lee Jong-sup und Lloyd Austin am Freitag in Washington vereinbart.Dies teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium am Sonntag mit.Beide Seiten wollten demnach ihre Verteidigungsbereitschaft verstärken, indem die gemeinsamen Übungen wieder auf früherem Niveau stattfinden. Seit 2018 waren solche Manöver entweder abgesagt oder im kleineren Rahmen durchgeführt worden.In diesem Jahr solle insbesondere die Übung Ulchi Freedom Shield wieder im größeren Umfang stattfinden und dabei das Szenario eines umfassenden Kriegs berücksichtigt werden. Die Übung soll vom 22. August bis 1. September stattfinden.Eine weitere Einigung der Verteidigungsminister besage, dass die Sitzungen der Beratungsgruppe für erweiterte Abschreckung oder Extended Deterrence Strategy and Consultation Group (EDSCG) wieder stattfinden. Laut einem Militärbeamten sollen die Gespräche im September fortgesetzt werden.Im Anschluss an die Sitzung soll laut einer Einigung der beiden Minister noch dieses Jahr die Übung Table Top Exercise (TTX) über die Bühne gehen.TTX ist eine auf Diskussionen basierende Übung, die von dem Beratungsgremium geleitet wird. In deren Rahmen werden die Bedrohungen durch Nordkorea evaluiert und mögliche Gegenmaßnahmen erörtert.