Bisher fast 300.000 Elektroautos in Südkorea abgesetzt

Bisher sind fast 300.000 Elektroautos in Südkorea abgesetzt worden.Laut einer Erhebung durch das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr wurden bis zum ersten Halbjahr dieses Jahres insgesamt 298.633 Elektrofahrzeuge in Südkorea ausgeliefert.Im ersten Halbjahr letzten Jahres waren es 173.147 Einheiten. In den darauf folgenden zwölf Monaten wurden mehr als 125.000 Einheiten verkauft.In der ersten Jahreshälfte dieses Jahres wurden 68.528 Einheiten abgesetzt, damit 73,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.Im Jahr 2012 hatte es noch 860 Elektroautos in Südkorea gegeben. Im Jahr 2018 übertraf die Zahl mit 55.756 Einheiten die 50.000er-Marke, im Jahr 2020 die 100.000er-Schwelle. Damals waren es 134.952 Einheiten.Der Anteil der Elektroautos an den angemeldeten Autos stieg dieses Jahr erstmals auf über ein Prozent. Der Anteil kletterte im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozentpunkte auf 1,2 Prozent.