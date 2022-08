Bildungsministerium will Einschulungsalter auf fünf Jahre herabsetzen

Photo : YONHAP News

Das Bildungsministerium will das Schuleintrittsalter von derzeit sechs auf fünf Jahre senken.In Südkorea wurde das Einschulungsalter im Jahr 1949 auf sechs Jahre festgelegt, seitdem wurde daran festgehalten.Bildungsministerin Park Soon-ae kündigte an, eine Integration der Betreuung und Bildung der Säuglinge und Kleinkinder anzustreben und Diskussionen über ein Vorziehen des Eintritts in die Grundschule um ein Jahr einzuleiten.Präsident Yoon Suk Yeol ordnete an, bei einem Festhalten am aktuellen zwölfjährigen Schulsystem Maßnahmen zur Herabsetzung des Schuleintrittsalters um ein Jahr zügig auszuarbeiten.Das Bildungsministerium will die Senkung des Einschulungsalters ab 2025 in vier Jahren schrittweise umsetzen. Demnach sollen zunächst im Jahr 2025 Kinder, die im Jahr 2018 und zwischen Januar und März 2019 geboren wurden, eingeschult werden.Die Senkung des Schuleintrittsalters war bereits von früheren Regierungen diskutiert worden, die Idee konnte sich aber bislang nicht durchsetzen.Private Kindergärten sprechen sich bereits gegen den Plan aus und fordern dessen Zurücknahme.