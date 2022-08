Nordkorea meldet erneut keinen neuen Fieberfall

Photo : YONHAP News

In Nordkorea ist nach eigenen Angaben den zweiten Tag in Folge kein neuer Fieberfall bestätigt worden.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am 31. Juli unter Berufung auf die staatliche Zentrale für Epidemie-Prävention, dass in dem 24-Stunden-Zeitraum bis 18 Uhr am 30. Juli landesweit kein neuer Fieberpatient erfasst worden sei.Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Fieberfällen um Covid-19 handelt.In dem Zeitraum seien 28 Fieberpatienten völlig genesen.Nordkorea hatte am 30. Juli zum ersten Mal seit dem Beginn der Bekanntmachung der Daten zu Fieberfällen gemeldet, dass es keinen neuen Fieberfall gegeben habe.Angaben zu neuen Todesfällen im Zusammenhang mit der Fiebererkrankung, der Zahl der Todesopfer insgesamt sowie der Sterberate wurden nicht gemacht.