Südkorea beendet Kadetten-WM im Taekwondo mit bisher bestem Ergebnis

Photo : YONHAP News

Südkorea hat bei den am Sonntag zu Ende gegangenen Kadetten-Weltmeisterschaften im Taekwondo so gut abschnitten wie noch nie.Bei der vom Verband World Taekwondo veranstalteten Kadetten-WM 2022 im bulgarischen Sofia wurde das südkoreanische Jungenteam Gesamtsieger. Das südkoreanische Mädchenteam wurde Dritter in der Ländertabelle.Bei der WM, die vom 28. bis 31. Juli stattfand, kämpften 683 Athletinnen und Athleten aus 77 Ländern um Medaillen. Die südkoreanischen Jungen gewannen jeweils vier Gold- und Silbermedaillen, während ihre Landsmänninnen zwei Goldmedaillen und eine Silbermedaille holten.