Organisation für Menschen mit Behinderung demonstriert wieder in den U-Bahnen

Photo : YONHAP News

Eine Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung hat heute Morgen an einem U-Bahnhof in Seoul eine Demonstration durchgeführt, um von der Regierung mehr Budget für die Durchsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderung zu fordern.Etwa 70 Aktivisten von „Solidarity Against Disability Discrimination” (SADD) versammelten sich gegen 7.30 Uhr an der Gwanghwamun Station und stiegen in eine U-Bahn in Richtung Yeouido ein.Sie warfen Finanzminister Choo Kyung-ho vor, weiter unverantwortlich seine Macht zu missbrauchen. Er beschließe aus eigener Überzeugung Steuersenkungen für die Reichen, wälze jedoch die Verantwortung für die Gewährleistung eines Budgets für die Rechte der Menschen mit Behinderung auf die jeweiligen Ministerien ab.Es ist das erste Mal seit dem 4. Juli, dass die SADD in einer U-Bahn eine Protestaktion durchführte. Damals hatte die Gruppe Choo aufgefordert, auf die Forderung nach mehr Geld für die Rechte der Menschen mit Behinderung zu reagieren. Sollte eine Antwort ausbleiben, würden ihre Mitglieder ab dem 1. August jeden Montag im morgendlichen Berufsverkehr in eine U-Bahn einsteigen, kündigte sie an.Die Organisation kritisierte, dass Choo bei einem Treffen mit ihr am 24. Juli lediglich wiederholt habe, dass er die Angelegenheit überprüfen werde.