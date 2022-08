Internationales Ausstellung zu Trostfrauen in US-Stadt Glendale eröffnet

In der US-Stadt Glendale findet eine Sonderausstellung zum Thema Trostfrauen, Sexsklavinnen der japanischen Armee während des Zweiten Weltkriegs, statt.



Die Stadt hatte 2012 als Erste in den USA einen Gedenktag für die Trostfrauen der japanischen Armee ausgerufen und im folgenden Jahr eine Friedensstatue zum Gedenken an diese Frauen aufgestellt.



Die Ausstellung „Modes of Resistance: Legacies of Colonialism & Comfort Women” wurde am 30. Juli in der ReflectSpace Gallery der Zentralbibliothek von Glendale eröffnet und wird bis zum 9. Oktober andauern.



Die Ausstellung findet anlässlich des zehnten Jubiläums der Deklarierung des Trostfrauentags am 30. Juli und des neunten Jahrestags der Aufstellung der Friedensstatue statt. Ursprünglich sollte die Ausstellung schon vor zwei Jahren stattfinden, wurde aufgrund der Corona-Pandemie aber verschoben.



Nach Angaben auf der Webseite der Galerie (reflectspace.org) wurde die Ausstellung von Monica Hye Yeon Jun, die für Veranstaltungen zum Gedenktag für Trostfrauen zuständig ist, und Ara & Anahid Oshagan gemeinsam kuratiert.