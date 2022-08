Strombedarf steigt im Juli auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Die Stromnachfrage in Südkorea ist im letzten Monat infolge der großen Hitze auf den bisher höchsten Stand gestiegen.Laut Korea Power Exchange lag die Spitzenlast im Monatsschnitt bei 82.007 Megawatt im Juli. Das seien 1,0 Prozent mehr als im Juli letzten Jahres und dies entspreche dem bisher höchsten Stand.Am 7. Juli stieg die Spitzenlast mit Stand 17 Uhr auf 92.990 MW, damit wurde der bisherige Rekord von 92.478 MW vom 24. Juli 2018 übertroffen.Die Spitzenlast stellt die Stromnachfrage zu dem Zeitpunkt dar, wenn der höchste Stromverbrauch innerhalb eines Tages verbucht wird. Die Spitzenlast im Monatsschnitt ist der Durchschnitt der Summe der täglichen Höchstlasten in einem Monat.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie hatte Ende Juni bei der Präsentation der Aussichten und Maßnahmen zur Stromversorgung im Sommer damit gerechnet, dass die höchste Stromnachfrage in diesem Sommer in der zweiten Augustwoche erreicht werde.