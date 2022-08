Präsident Yoon verbringt laut Berichten Sommerurlaub in Seoul

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird laut Berichten seinen Sommerurlaub in Seoul verbringen.Zunächst hieß es, dass er seinen Urlaub außerhalb der Hauptstadt verbringen wolle. Die Zeit in Seoul wolle er nun nutzen, um über die Staatsgeschäfte nachzudenken.Mehrere Personen aus dem Regierungslager und dem Präsidialamt sagten telefonisch der Nachrichtenagentur Yonhap, dass ihres Wissens Yoon und seine Ehefrau beschlossen hätten, in den Ferien nicht zu verreisen.In der derzeitigen Situation würde ein Urlaub keine wirkliche Erholung bieten, hieß es aus dem Umfeld des Präsidenten.Der Präsident traf die Entscheidung offenbar angesichts des sinkenden Zustimmungswerts für ihn, der mittlerweile unter 30 Prozent fiel. Gleichzeitig gibt es Rufe nach der Erneuerung der Regierungspartei, der Regierung und des Präsidialamtes.Es wird erwartet, dass Yoon die freien Tage nutzen will, um sich mit Personen aus verschiedenen Kreisen zu beratschlagen.