Urlaubsorte in Südkorea gut besucht

Photo : YONHAP News

In Südkorea haben viele Menschen an den Urlaubsorten ihren Sommerurlaub genossen, obwohl die Corona-Lage bedenklich ist.Urlauber lassen sich auf Schwimmreifen von den Wellen treiben und machen zusammen mit Freunden schöne Erfahrungen.Lee Sang-jun aus Seoul sagte, er finde diesen Sommer toll, weil er mit Freunden gute Erfahrungen machen könne.Das Meer, die Strände und Straßen sind voller Menschen. Von den Gesichtern der Urlauber, die ohne Maske die Planscherei im Meer genießen, verschwindet das Lächeln nicht so schnell wieder.Auf der Straße fand eine Wasserpistolen-Schlacht statt. Dazu kam es während eines nachgestellten Aufzugs der Wache der Königin zur Goryeo-Zeit. Egal ob man ein Erwachsener oder ein Kind ist, der Alltagsstress ist schnell vergessen, wenn man beim Spielen durchnässt wird.Cho Min-ji aus Seoul sagte, sie habe das Wasserfestival wegen der Corona-Pandemie etwa drei Jahre lang nicht besuchen können. Das Festival habe den Kindern eine gute Gelegenheit gegeben, den Stress loszuwerden.Menschen, die nicht verreisen konnten, verbringen mit der Planscherei in der Stadtmitte ihre Freizeit.Bei einem Stehpaddel-Wettbewerb paddeln Athletinnen und Athleten mit vollem Einsatz, ohne auf die Hitze zu achten.Ein Eislaufplatz ist wohl der beste Ort, um der Hitze zu entkommen. Wenn man gemeinsam mit Freunden, den Liebsten und Angehörigen eisläuft, spürt man den kühlen Wind auf der Haut.Ein Kind namens Yoo Seo-won aus Seoul sagte, Eislaufen mache ihm großen Spaß. Auf dem Eis sei es schön kühl.Nicht nur das Ufer des Flusses Han in Seoul, sondern auch viele andere Orte wie Kinos waren gut besucht von Bürgern, die in der tropischen Nacht nicht einschlafen konnten.