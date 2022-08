Photo : YONHAP News

Die Hauptbörse in Seoul hat am Montag zulegen können.Der Kospi rückte um 0,03 Prozent auf 2.451,5 Zähler zu.Grund seien laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap Erwartungen der Anleger, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen weniger stark anheben wird, da das BIP das zweite Quartal in Folge sank.