USA, Großbritannien, Frankreich und Nordirland bekräftigen Ziel der atomaren Abrüstung Nordkoreas

Die USA und weitere Staaten haben ihr Ziel der atomaren Abrüstung Nordkoreas bekräftigt.Bei der UN-Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag in New York äußerten die USA, Großbritannien, Frankreich und Nordirland am Montag in einer gemeinsamen Ministererklärung Bedenken über Nordkoreas Atomwaffen.Nordkoreas Fortschritte bei seinem Nuklear- und Raketenprogramm seien eine zunehmende Gefahr für die gemeinsame Sicherheit.Die Staaten verschrieben sich daher erneut dem Ziel einer vollständigen, nachweislichen und unumkehrbaren atomaren Abrüstung in Nordkorea.Sie riefen Nordkorea auf, alle Nukleartests und Versuche mit ballistischer Raketentechnologie sowie damit zusammenhängende Aktivitäten zu unterlassen, so wie es in mehreren Resolutionen des Weltsicherheitsrats verlangt werde.In der Erklärung werden auch Russland und Iran aufgefordert, auf nukleare Drohungen zu verzichten und das Iran-Atomabkommen umzusetzen.