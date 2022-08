US-Außenminister Blinken kritisiert Nordkorea für Festhalten an unrechtmäßigem Nuklearprogramm

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Antony Blinken hat Nordkorea für sein Festhalten an seinem unrechtmäßigen Atomprogramm kritisiert.Der Chefdiplomat erneuerte seine Kritik am Montag bei der Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag am UNO-Hauptsitz in New York.Nordkorea baue sein unrechtmäßiges Nuklearprogramm aus und verübe weiterhin Provokationen in der Region. Die Welt sehe sich einem kritischen Moment gegenüber.Während sich die Teilnehmer zu dem Treffen versammelten, bereite Pjöngjang seinen siebten Atomtest vor.Seoul und Washington seien zu der Einschätzung gelangt, dass Nordkorea seine Vorbereitungen für einen solchen Versuch abgeschlossen habe und nur noch den richtigen Zeitpunkt abwarte.Die USA seien zur Kooperation mit anderen Atomwaffenstaaten bereit, darunter China, um die nuklearen Bedrohungen in der Welt zu verringern, sagte Blinken weiter.