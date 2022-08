Südkorea wirft auf UN-Konferenz Nordkorea Missbrauch von Atomwaffensperrvertrag vor

Photo : YONHAP News

Südkorea hat auf einer UN-Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags (NPT) Nordkorea vorgeworfen, als einziges Land das NPT-Regime zu missbrauchen und in aller Öffentlichkeit Atomwaffen zu entwickeln.Entsprechendes äußerte Ham Sang-wook, stellvertretender Minister für multilaterale und globale Angelegenheiten des Außenministeriums, bei der Generaldebatte der zehnten NPT-Überprüfungskonferenz, die am Montag am UN-Hauptsitz in New York eröffnet wurde.Ham sagte, dass Nordkorea unaufhaltsam an seinen Nuklear- und Raketenprogrammen arbeite und allein im laufenden Jahr 31 Mal ballistische Raketen gestartet habe. Zudem werde davon ausgegangen, dass Nordkorea die technischen Vorbereitungen für seinen siebten Atomtest abgeschlossen habe.Wie man auf die nordkoreanische Nuklearfrage reagieren werde, werde nicht nur eine Botschaft gegenüber Nordkorea, sondern auch ein Lackmustest für den Fortbestand des NPT-Regimes sein, hieß es.Ham forderte Nordkorea auf, Provokationen jeder Art zu stoppen, sich an die Resolutionen des UN-Sicherheitsrats zu halten, zu einer vollständigen Einhaltung des NPT zurückzukehren und auf vollständige, überprüfbare und unwiderrufliche Weise zu denuklearisieren.Man mache anlässlich dieser Gelegenheit aber auch klar, dass die Tür für den Dialog immer noch geöffnet sei, fügte der Diplomat hinzu.Er forderte außerdem den Iran auf, die Nuklearvereinbarung JCPOA vollständig umzusetzen und zu Gesprächen mit den beteiligten Ländern zurückzukehren.