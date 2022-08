Kookmin Universität spricht First Lady von Plagiatsvorwurf frei

Photo : YONHAP News

Die Kookmin University hat First Lady Kim Keon-hee vom Vorwurf freigesprochen, in ihrer Doktorarbeit plagiiert zu haben.Insgesamt wurden vier Forschungsarbeiten auf Plagiate untersucht, darunter die im Jahr 2008 vorgelegte Dissertation.Die Hochschule gelangte nach der Überprüfung der Arbeiten zu dem Ergebnis, dass Kim nicht über ein in der Wissenschaft akzeptiertes Maß hinaus abgeschrieben oder gegen wissenschaftliche Standards verstoßen habe.Ob auch im vierten Forschungspapier gegen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis verstoßen worden sei, lasse sich nach Angaben der Hochschule nicht klären.Die Hochschule hatte ein Gremium für die Überprüfung von Kims Arbeiten eingesetzt, nachdem Plagiatsvorwürfe aufgekommen waren.Die Kookmin Universität wies außerdem darauf hin, dass ungeachtet des Untersuchungsergebnisses die fünfjährige Überprüfungsfrist verstrichen sei. Alle vier Arbeiten seien vor dem 31. August 2012 abgegeben worden.