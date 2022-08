Südkoreas Verteidigungsminister besucht Australien

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Lee Jong-sup reist von Dienstag bis Samstag zu einem Besuch nach Australien.Er werde am Donnerstag in Canberra mit seinem australischen Amtskollegen Richard Marles zu einem Gespräch zusammenkommen, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit.Beide Minister werden ihre Einschätzungen zur Sicherheitslage in der Region, einschließlich der koreanischen Halbinsel, austauschen. Sie werden im Rahmen der Folgemaßnahmen zum bilateralen Spitzentreffen am Rande des NATO-Gipfels im Juni über die Verteidigungskooperation und die Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie diskutieren.Lee plant, zusammen mit Marles Geelong zu besuchen, eine Stadt im Südosten, in der eine Fabrik zur Produktion von K9-Panzerhaubitzen der südkoreanischen Firma Hanwha Defense gebaut wird.Südkorea hatte im vergangenen Dezember mit Australien einen bis zu 1,09 Billionen Won (830 Millionen Dollar) schweren Liefervertrag über K9-Panzerhaubitzen unterzeichnet. Südkorea will gepanzerte Fahrzeuge des Typs Redback nach Australien exportieren.