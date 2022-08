Südkorea meldet 111.789 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist auf über 100.000 gestiegen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht 111.789 neue Covid-19-Fälle bestätigt.Es wurden 111.221 lokal übertragene und 568 eingeschleppte Neuinfektionen erfasst.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, liegt bei 282. Das sind fünf weniger als am Vortag.Unterdessen wurden 16 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert. Bisher gab es 25.084 Todesfälle, die Sterberate liegt bei 0,13 Prozent.