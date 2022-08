Online-Transaktionen für Reisen und Kulturangebote im zweiten Quartal mehr als verdoppelt

Photo : YONHAP News

Das Volumen der Online-Transaktionen bei Reise- und Verkehrsdienstleistungen sowie Kultur- und Freizeitdienstleistungen hat sich im zweiten Quartal aufgrund des Wegfalls der Corona-Beschränkungen mehr als verdoppelt.Nach Angaben des Statistikamtes am Montag beliefen sich die Online-Transaktionen für Reise- und Verkehrsdienstleistungen von April bis Juni auf 4,6 Billionen Won (3,5 Milliarden Dollar). Das Volumen nahm gegenüber dem Vorjahr um 100 Prozent zu.Als Grund wird die Aufhebung der Maßnahmen zur sozialen Distanzierung Ende April vermutet. Im Mai wurde ein Zuwachs von 102,1 Prozent verzeichnet, im Juni ein Anstieg von 102 Prozent.Das Transaktionsvolumen bei Kultur- und Freizeitdienstleistungen wuchs in dem Zeitraum um 127,7 Prozent auf 706,8 Milliarden Won (580 Millionen Dollar).Das Volumen der direkten Onlineeinkäufe im Ausland legte gegenüber dem Vorjahr um 16,1 Prozent auf 1,3 Billionen Won (996 Millionen Dollar) zu. Nach Ländern betrachtet stieg das entsprechende Volumen in China um 44,4 Prozent, in den USA um 6,4 Prozent und in Japan um 31,1 Prozent.