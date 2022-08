Sport Südkorea siegt bei U-18-Handball-WM der Frauen über Deutschland

Südkoreas Nachwuchs-Handballerinnen haben bei der Weltmeisterschaft Deutschland geschlagen.



Bei der neunten U-18-Handball-WM der Frauen in Nordmazedonien siegte das südkoreanische Team in seinem zweiten Vorrundenspiel in Gruppe F mit 34:28 über Deutschland.



Südkorea hat nach zwei Siegen den Einzug in die Hauptrunde bereits sicher.



Insgesamt 32 Länder spielen in der Vorrunde in acht Gruppen gegeneinander, anschließend findet die Hauptrunde statt.



Südkorea bestreitet am Dienstag sein letztes Vorrundenspiel gegen die Slowakei.