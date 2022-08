Marktanteil koreanischer Batteriehersteller sinkt im ersten Halbjahr um neun Prozentpunkte

Photo : YONHAP News

Der Weltmarktanteil der großen südkoreanischen Batteriehersteller ist im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr stark geschrumpft.Laut dem Marktforschungsunternehmen SNE Research lag die Gesamtmenge der Batterieenergie der in der Welt registrierten Elektroautos im ersten Halbjahr bei 203,4 Gigawattstunden.Die drei koreanischen Hersteller, LG Energy Solution, SK On und Samsung SDI, kamen zusammen mit 52,4 Gigawattstunden auf einen Anteil von 25,8 Prozent. Das entspricht einem Rückgang von 9,1 Prozentpunkten verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.LG Energy Solution verteidigte zwar den zweiten Platz, sein Marktanteil fiel jedoch von 23,8 Prozent auf 14,4 Prozent.SK On verbesserte seinen Anteil gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent und belegte den fünften Platz. Samsung SDI landete mit 4,9 Prozent Anteil, 0,9 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr, auf Platz sechs.Unterdessen konnten chinesische Batteriehersteller ihre Anteile deutlich steigern. Der Anteil des Marktführers CATL stieg um 6,2 Prozentpunkte auf 34,8 Prozent. BYD auf Platz drei konnte seinen Anteil um fünf Prozentpunkte auf 11,8 Prozent verbessern.