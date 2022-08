Vereinigungsministerium: Aufnahme aller Flüchtlinge aus Nordkorea ist Regierungsprinzip

Photo : YONHAP News

Die Aufnahme aller aus Nordkorea geflüchteten Menschen ist laut dem Vereinigungsministerium ein grundlegendes Prinzip der südkoreanischen Regierung.Entsprechendes sagte ein Ministerialer am Dienstag in Bezug auf die Äußerung von Vereinigungsminister Kwon Young-se am Montag vor dem Parlament. Er hatte auf die Notwendigkeit hingewiesen, den Grundsatz der Aufnahme aller nordkoreanischen Flüchtlinge klar herauszustellen.Damit sei erneut das Grundprinzip bestätigt worden, dass Personen, die nach der Flucht aus Nordkorea keine ausländische Staatsangehörigkeit angenommen hätten, ausnahmslos als Bürger der Republik Korea betrachtet werden müssten, sollten sie den Wunsch nach dem Schutz durch das Land äußern, hieß es.Der Beamte äußerte sich auch zu Kwons Bemerkung, dass er bei Bedarf Präsident Yoon Suk Yeol vorschlagen wolle, die Gelegenheit zur Unterstreichung dieses Prinzips zu nutzen. Er glaube, dass dies angemessen verwirklicht werde.Kwon hatte in einer Plenarsitzung des parlamentarischen Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Vereinigung gesagt, dass er seinerseits das Prinzip deutlich machen und nötigenfalls auch Präsident Yoon die Deutlichmachung vorschlagen wolle.