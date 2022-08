USA, Großbritannien, Frankreich und Nordirland bekräftigen Engagement für vollständige Denuklearisierung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Auf einer Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags NPT haben einzelne Länder ihre Besorgnis über die Entwicklung von Atomwaffen durch Nordkorea geäußert.Die NPT-Überprüfungskonferenz wurde aufgrund der Corona-Pandemie mit zweijähriger Verspätung eröffnet. Die Konferenz dauert bis zum 26. August an. Dabei werden die Einhaltung der Pflicht zur nuklearen Abrüstung durch die fünf Atommächte, die USA, Großbritannien, Frankreich, China und Russland, sowie die Umsetzung des Verbots der Atomwaffenentwicklung und des -besitzes durch die restlichen Länder überprüft.UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnte davor, dass es viele Atomwaffen in der Welt gebe, und wies auf Krisen mit nuklearen Untertönen hin, im Nahen Osten, auf der koreanischen Halbinsel sowie die Invasion der Ukraine durch Russland.Angesichts der Wahrscheinlichkeit eines siebten Atomtests wurde Nordkorea neben der nuklearen Bedrohung für die Ukraine durch Russland und dem iranischen Atomprogramm bereits am ersten Tag der Konferenz mit Priorität behandelt.Nordkorea war 2003 aus dem Atomwaffensperrvertrag ausgetreten.Minister der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Nordirlands stellten in einer gemeinsamen Erklärung fest, dass die Entwicklung von Nuklearwaffen und Raketen durch Nordkorea eine wachsende Bedrohung für ihre gemeinsame Sicherheit darstelle. Sie erklärten, dass sie sich für einen vollständigen, überprüfbaren und unumkehrbaren Abbau der nordkoreanischen Atomwaffen engagieren würden.US-Außenminister Antony Blinken warnte vor den Vorbereitungen für einen Atomtest in Nordkorea.Nordkorea erweitere sein unrechtmäßiges Nuklearprogramm weiter und setze seine Provokationen gegen die Region fort. Während man sich heute versammele, bereite sich Pjöngjang darauf vor, seinen siebten Atomtest durchzuführen, sagte Blinken.Die südkoreanische Regierung kritisierte, dass Nordkoreas Atomwaffenprogramm einen Missbrauch des NPT-Regimes darstelle.Ham Sang-wook, stellvertretender Minister für multilaterale und globale Angelegenheiten des Außenministeriums, sagte, wie man nukleare Herausforderungen durch Nordkorea beim NPT in Angriff nehme, werde nicht nur als eine Botschaft gegenüber Nordkorea, sondern auch als ein Lackmustest für das Überleben des NPT-Regimes dienen.US-Präsident Joe Biden gab eine Stellungnahme ab und betonte die Bedeutung der nuklearen Abrüstung. Er forderte Russland auf, den Krieg gegen die Ukraine zu stoppen und sich auf Verhandlungen über die Kontrolle von Atomraketen einzulassen. Er verlangte von China, sich an Verhandlungen über die Atomwaffen-Kontrolle zu beteiligen.Angesichts der Konfrontation zwischen den USA, China und Russland wird jedoch bereits Besorgnis geäußert, dass so wie bei der letzten NPT-Überprüfungskonferenz im Jahr 2015 kein Einigungsdokument angenommen werden könnte.